На участие в «Гонке героев» на Камчатке заявились уже более 800 человек

На участие в «Гонке героев», которая пройдет на на Радыгинском полигоне в пригороде Петропавловска-Камчатского 16 сентября, заявились уже более 800 человек. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в оргкомитете.

Сейчас на полигоне идет подготовка к обустройству уникальной трассы в 10,3 км с 29 различными препятствиями, разработанными для тренировок спецподразделений Армии России. Среди препятствий: наклонные беговые стены, альпинистские стены, рукоходы, тарзанки, трамплины, рвы. «На Камчатку доставлены 1,5 тысячи жетонов для участников командной военно-спортивной игры, заявки на участие в которую еще принимаются», - отметили в оргкомитете.

Организаторы отмечают, что проигравших в гонке не будет, а победителем станет каждый участник, поскольку время прохождения трассы не ограничено. «Одиночки» смогут присоединиться к любому «взводу», в котором количество спортсменов не превышает 10 человек. Зарегистрироваться для участия в гонке можно на сайте проекта http://heroleague.ru/.

Каждый участник гонки получит манишку с индивидуальным номером и перчатки. Для игроков будет подготовлен горячий душ и раздевалки, камера хранения, полевая кухня с горячими блюдами и напитками. Обязательное медицинское сопровождение, сопровождение инструктором во время забега и страховка также входят в стоимость билета.

«КамИНФОРМ» напоминает, что первая «Гонка героев» на Камчатке проходила 10 сентября 2016 года. В ней приняли участие около 1,5 тысяч человек в возрасте от 18 лет.