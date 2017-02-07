Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 07 февраля, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+1 °C
пасмурно
, снег
- Курс валют ЦБ
USD 58,7121
EUR 63,1566
- Редакция
+7 914 623-82-57
На улучшение туристической инфраструктуры на Камчатке за год потратили 95 млн рублей
Строительство гостиниц, создание туробъектов и зон отдыха, установка баннеров, стендов и указателей - порядка 95 млн рублей направлено на создание и развитие туристической инфраструктуры на Камчатке, сообщил глава регионального агентства по туризму Геворк Шхиян.
«Так, в 2016 году состоялось открытие гостиницы «Витус Беринг» в селе Никольское, получена государственная экспертиза на проектную документацию реконструкции гостиницы «Эльгай» в Палане, оборудована аллея «Первый отряд космонавтов» в посёлке Вулканный, подготовлен проект для создания историко-этнокультурного центра «Большерецкий острог». Также мы начали работы по обустройству зоны у подножия вулкана Вачкажец, провели обустройство площадки въезда в село Эссо для организованных и самодеятельных туристов. Кроме того, деньги были направлены на функционирование визит-центра «Халактырский пляж», установку туристских указателей и изготовление туристских стендов», - рассказал руководитель агентства.
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что в 2016 году Камчатку посетили более 198,5 тысяч туристов, что почти на 15 тысяч человек больше, чем в позапрошлом году. С 2014 года на Камчатке произошло изменение формирования туристических потоков, в частности в целом снизился поток иностранных туристов, но при этом увеличился как внутрироссийский, так и внутрикамчатский туризм.
«В 2015 году мы фиксировали увеличение туристического потока до 180 тысяч человек, в 2016 году он составил почти 200 тысяч человек. Иностранных туристов в 2015 году побывало на Камчатке чуть больше 14 тысяч, в 2016 году – более 16,5 тысяч человек. При этом внутренний поток, состоящий из нашего внутрироссийского и внутрикамчатского, в 15-м году составлял почти 170 тысяч, в прошлом году – более 180 тысяч человек», - рассказал Геворк Шхиян.
Вчера
- 06 февраля 2017, 16:02
- Рост количества иностранных туристов отмечают на Камчатке, но россиян все равно больше
- 06 февраля 2017, 16:01
- В первую школу сноуборда на Камчатке записались уже более 40 человек
- 06 февраля 2017, 16:00
- На Камчатке начались сборы гранатометчиков
- 06 февраля 2017, 15:59
- Менеджера банка менее чем за час дважды ограбили в столице Камчатки
- 06 февраля 2017, 11:55
- Виртуальное знакомство плохо закончилось для жители Камчатки: избили и ограбили
- 06 февраля 2017, 10:17
- «Бинарные опционы» не помогли: житель Камчатки пойдет под суд за организацию азартных игр
За неделю
- 04 февраля 2017, 11:19
- Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
- 04 февраля 2017, 09:05
- Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
- 03 февраля 2017, 16:12
- В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
- 03 февраля 2017, 14:58
- Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
- 03 февраля 2017, 14:57
- Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
- 03 февраля 2017, 14:56
- На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной
За месяц
- 28 января 2017, 09:09
- Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
- 27 января 2017, 16:24
- На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
- 27 января 2017, 16:24
- Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0