На улучшение туристической инфраструктуры на Камчатке за год потратили 95 млн рублей

Строительство гостиниц, создание туробъектов и зон отдыха, установка баннеров, стендов и указателей - порядка 95 млн рублей направлено на создание и развитие туристической инфраструктуры на Камчатке, сообщил глава регионального агентства по туризму Геворк Шхиян.

«Так, в 2016 году состоялось открытие гостиницы «Витус Беринг» в селе Никольское, получена государственная экспертиза на проектную документацию реконструкции гостиницы «Эльгай» в Палане, оборудована аллея «Первый отряд космонавтов» в посёлке Вулканный, подготовлен проект для создания историко-этнокультурного центра «Большерецкий острог». Также мы начали работы по обустройству зоны у подножия вулкана Вачкажец, провели обустройство площадки въезда в село Эссо для организованных и самодеятельных туристов. Кроме того, деньги были направлены на функционирование визит-центра «Халактырский пляж», установку туристских указателей и изготовление туристских стендов», - рассказал руководитель агентства.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что в 2016 году Камчатку посетили более 198,5 тысяч туристов, что почти на 15 тысяч человек больше, чем в позапрошлом году. С 2014 года на Камчатке произошло изменение формирования туристических потоков, в частности в целом снизился поток иностранных туристов, но при этом увеличился как внутрироссийский, так и внутрикамчатский туризм.

«В 2015 году мы фиксировали увеличение туристического потока до 180 тысяч человек, в 2016 году он составил почти 200 тысяч человек. Иностранных туристов в 2015 году побывало на Камчатке чуть больше 14 тысяч, в 2016 году – более 16,5 тысяч человек. При этом внутренний поток, состоящий из нашего внутрироссийского и внутрикамчатского, в 15-м году составлял почти 170 тысяч, в прошлом году – более 180 тысяч человек», - рассказал Геворк Шхиян.