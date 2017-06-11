Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На увеличение фонда оплаты труда «указникам» на Камчатке выделили 185 млн рублей
Порядка 185 млн рублей направлены на Камчатке на реализацию Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельным категориям бюджетников. Об этом по итогам 10 сессии законодательного собрания края сообщил министр финансов региона Сергей Филатов.
«В течение года мы вносим изменения в краевой бюджет, корректируя финансирование основных направлений социально-экономического развития региона. Так, по сравнению с прошлой редакцией закона доходная часть региональной казны выросла более чем на 2,6 млрд рублей, на столько же увеличены расходы, - сказал Сергей Филатов. - Почти 185 млн рублей из этой суммы будет направлено на увеличение фонда оплаты труда так называемым "указникам". Это, напомню, работники учреждений культуры, социальные работники, младший медицинский персонал. С 1 июля зарплаты этих категорий бюджетников должны вырасти».
За счет перераспределения расходов краевого бюджета ещё порядка 225 млн рублей дополнительно выделено на реализацию краевых инвестиционных мероприятий. Почти половина этих средств пойдёт на продолжение строительства нового здания кукольного театра. Вторая часть заложена в бюджете на возведение объектов дорожной инфраструктуры, ремонт и содержание дорог регионального и межмуниципального значения.
«Значительная сумма, более 300 млн рублей, предусмотрена на возмещение затрат предприятий, работающих в сфере водоснабжения и водоотведения. Почти 200 млн рублей мы дополнительно направим в муниципальные образования края в виде межбюджетных трансфертов и субсидий», - добавил Сергей Филатов.
Также принятые изменения предусматривают выделение средств на приобретение металлодетекторов для обеспечения безопасности людей в местах массового пребывания, организацию профессионального обучения и дополнительного образования пенсионеров.
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