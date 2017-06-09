На время праздничных выходных спасатели и пожарные Камчатки переведены в повышенную готовность

09 июня 2017, 10:15

Камчатские пожарные, спасатели, государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) на период предстоящих выходных и праздничных дней переводятся в режим повышенной готовности. Как пояснили «КамИНФОРМ» в МЧС, перевод на усиленный режим дежурства связан с тем, что традиционно во время праздничных дней увеличивается количество происшествий.
 
В таком режиме сотрудники МЧС России будут работать включительно до 13 июня. Спасатели и сотрудники Центра ГИМС в течение трех дней будут курсировать на катерах в Авачинской бухте, в районе Малой Лагерной и Большой Лагерной – это излюбленные места отдыха камчатцев в хорошую погоду. Специалисты будут следить за соблюдением требований, которые предъявляются при передвижении на маломерных судах, в частности, за тем, чтобы жители, которые в этот день решат покататься на моторных лодках или катерах, надевали спасательные жилеты. 
 
Помимо этого, для того, чтобы более оперативно реагировать на возникающие пожары и возгорания на дачных участках, рядом с садовыми некоммерческими товариществами и вдоль трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово, Елизово – Паратунка будут дежурить пожарные. Подобная практика несения дежурства рядом с дачными товариществами применяется на Камчатке в период праздничных дней уже не в первый год и уже принесла свои плоды. Скорость прибытия пожарных подразделений к местам возникновения пожаров значительно сокращается, благодаря чему удается в кратчайшие сроки потушить возгорания.
 
Кроме того, в период трех выходных дней инспекторы государственного пожарного надзора будут проводить профилактические рейды.
Их основная цель – напомнить жителям края о том, что на территории Камчатского края начинается пожароопасный период, сжигать сухую траву и мусор в этот период – опасно. Огонь может перекинуться на хозпостройки и жилые дома.
 

www.kamchat.info

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