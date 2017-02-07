Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На звание «Учитель года» в столице Камчатки претендуют 19 педагогов
Торжественная церемония открытия ежегодного конкурса «Учитель года» состоится в пятницу, 10 февраля в администрации Петропавловска. Как сообщили в Управлении образования, на участие в конкурсе подано 19 заявок от педагогов городских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования детей. На открытии всем участникам будут даны общие рекомендации, консультации по отдельным номинациям.
«В этом году лидером по количеству принятых заявок стала номинация «Педагогический дебют» - здесь за победу будут бороться восемь педагогов. Три участника представлено в номинации «Учитель года», по четыре в номинациях «Самый классный классный» и «Воспитатель года». В конкурсе примут участие учителя, педагоги дополнительного образования детей, воспитатели детских садов», - добавили в Управлении.
Имена победителей конкурса будут названы в конце марта. До этого всех участников ждут конкурсные испытания, в рамках которых им предстоит показать своё педагогическое мастерство и творческий подход к работе. Победители и лауреаты конкурса будут награждены денежными премиями, дипломами и памятными подарками. Торжественная церемония закрытия, награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет 28 марта в ДК «Сероглазка».
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