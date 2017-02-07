На звание «Учитель года» в столице Камчатки претендуют 19 педагогов

07 февраля 2017, 07:42

Торжественная церемония открытия ежегодного конкурса «Учитель года» состоится в пятницу, 10 февраля в администрации Петропавловска. Как сообщили в Управлении образования, на участие в конкурсе подано 19 заявок от педагогов городских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования детей. На открытии всем участникам будут даны общие рекомендации, консультации по отдельным номинациям.
 
«В этом году лидером по количеству принятых заявок стала номинация «Педагогический дебют» - здесь за победу будут бороться восемь педагогов. Три участника представлено в номинации «Учитель года», по четыре в номинациях «Самый классный классный» и «Воспитатель года». В конкурсе примут участие учителя, педагоги дополнительного образования детей, воспитатели детских садов», -  добавили в Управлении.
 
Имена победителей конкурса будут названы в конце марта. До этого всех участников ждут конкурсные испытания, в рамках которых им предстоит показать своё педагогическое мастерство и творческий подход к работе. Победители и лауреаты конкурса будут награждены денежными премиями, дипломами и памятными подарками. Торжественная церемония закрытия, награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет 28 марта в ДК «Сероглазка».

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

06 февраля 2017, 16:02
Рост количества иностранных туристов отмечают на Камчатке, но россиян все равно больше
06 февраля 2017, 16:01
В первую школу сноуборда на Камчатке записались уже более 40 человек
06 февраля 2017, 16:00
На Камчатке начались сборы гранатометчиков
06 февраля 2017, 15:59
Менеджера банка менее чем за час дважды ограбили в столице Камчатки
06 февраля 2017, 11:55
Виртуальное знакомство плохо закончилось для жители Камчатки: избили и ограбили
06 февраля 2017, 10:17
«Бинарные опционы» не помогли: житель Камчатки пойдет под суд за организацию азартных игр

За неделю

04 февраля 2017, 11:19
Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
04 февраля 2017, 09:05
Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной

За месяц

28 января 2017, 09:09
Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
27 января 2017, 16:24
На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
27 января 2017, 16:24
Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?