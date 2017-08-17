Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Начало августа на Камчатке выдалось теплым, но с большим количеством осадков
Первая десятидневка августа на Камчатке была теплой и умеренно влажной. Декадная температура воздуха в большинстве районов оказалась 2-4 градуса выше климатической нормы и составила +14,+16, в центральных районах +18,+19, сообщили «КамИНФОРМ» в Камчатгидрометеоцентре.
Исключение составили Тигильский и Олюторский районы, где фон температур был близок к обычному (+12,+14°С). В самые теплые дни воздух прогревался до 22-26°, в долине реки Камчатка – 28-31°С. На побережье Олюторского района максимальная температура воздуха не превышала 19°С.
Самой холодной была ночь с 8 на 9 августа в Тигильском районе, температура воздуха в Палане и Тигиле опустилась до 0,+1°С.
В большинстве районов Камчатки количество осадков, выпавших в первой десятидневке, было близко к многолетним значениям или превысило их в 1,3-1,5 раз (13-32 мм). Самые интенсивные дожди прошли в окрестностях населенных пунктов Козыревск и Тиличики, здесь сумма осадков была превышена в 2,4 раза и составила 43-45 мм. В Усть-Большерецком, Соболевском и на юге Тигильского района преобладала сухая погода, осадков выпало от 5 до 8 мм, что не превышает 20% от декадной нормы.
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