Начало августа на Камчатке выдалось теплым, но с большим количеством осадков

Первая десятидневка августа на Камчатке была теплой и умеренно влажной. Декадная температура воздуха в большинстве районов оказалась 2-4 градуса выше климатической нормы и составила +14,+16, в центральных районах +18,+19, сообщили «КамИНФОРМ» в Камчатгидрометеоцентре.

Исключение составили Тигильский и Олюторский районы, где фон температур был близок к обычному (+12,+14°С). В самые теплые дни воздух прогревался до 22-26°, в долине реки Камчатка – 28-31°С. На побережье Олюторского района максимальная температура воздуха не превышала 19°С.

Самой холодной была ночь с 8 на 9 августа в Тигильском районе, температура воздуха в Палане и Тигиле опустилась до 0,+1°С.

В большинстве районов Камчатки количество осадков, выпавших в первой десятидневке, было близко к многолетним значениям или превысило их в 1,3-1,5 раз (13-32 мм). Самые интенсивные дожди прошли в окрестностях населенных пунктов Козыревск и Тиличики, здесь сумма осадков была превышена в 2,4 раза и составила 43-45 мм. В Усть-Большерецком, Соболевском и на юге Тигильского района преобладала сухая погода, осадков выпало от 5 до 8 мм, что не превышает 20% от декадной нормы.