Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Надежда остается: в рамках поиска грибника на Камчатке обследовали более 20 тыс. кв км
На Камчатке сегодня возобновлены поиски мужчины, который пропал во время сбора дикоросов в Елизовском муниципальном районе. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, потерявшегося грибника ищут 16 спасателей, а также полицейские и волонтёры.
В составе поисковой группы принимают участие четыре кинологических расчета. Всего за время поисков была обследована территория площадью около 24-х квадратных километров.
Напомним, мужчина 1961 года рождения собирал дикоросы в районе «первого» и «второго» бугров (недалеко от горы Морозной Елизовского района) и не вернулся домой. В течение нескольких дней поиски ведутся силами спасателей, полиции и волонтеров. Кроме того, были применены два беспилотных летательных аппарата, которые обследовали территорию, где предположительно может находиться мужчина, с воздуха.
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