Надежда остается: в рамках поиска грибника на Камчатке обследовали более 20 тыс. кв км

На Камчатке сегодня возобновлены поиски мужчины, который пропал во время сбора дикоросов в Елизовском муниципальном районе. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, потерявшегося грибника ищут 16 спасателей, а также полицейские и волонтёры.

В составе поисковой группы принимают участие четыре кинологических расчета. Всего за время поисков была обследована территория площадью около 24-х квадратных километров.

Напомним, мужчина 1961 года рождения собирал дикоросы в районе «первого» и «второго» бугров (недалеко от горы Морозной Елизовского района) и не вернулся домой. В течение нескольких дней поиски ведутся силами спасателей, полиции и волонтеров. Кроме того, были применены два беспилотных летательных аппарата, которые обследовали территорию, где предположительно может находиться мужчина, с воздуха.