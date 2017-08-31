Названа стоимость путевки в загородные лагеря отдыха для детей Камчатки на эту осень

В пятницу, 1 сентября, на Камчатке начнётся приём заявок на путёвки в детские оздоровительные лагеря на период осенних каникул. Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве образования края, осенью школьников примут три ДОЛ: «Альбатрос», «Волна» и «Восход».

«Детские оздоровительные лагеря будут работать с 28 октября по 5 ноября. Полная стоимость путёвки составит 16 380 руб., родительский взнос - 5 040 руб. Оставшуюся часть по оплате путёвок субсидирует бюджет Камчатского края. Количество путёвок ограничено, поэтому родителям не стоит откладывать подачу заявок», - сказали в министерстве.

Для детей подготовлены различные спортивные мероприятия и активные развлекательные программы.