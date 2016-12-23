Названы победители конкурса на на родных языках аборигенов Камчатки

Подведены итоги конкурса "Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края". В нем приняли участи 45 человек, в том числе из отдаленных сел и поселков Камчатки. Среди них – жители сел Ачайваям, Анавгай, Хаилино, Аянка, Никольское и многих других населенных пунктов Камчатки.

В 2016 году краевой конкурс на языках коренных народов проводился уже второй раз. Призовой фонд конкурса составил более 200 000 рублей.

На экспертную оценку жюри были представлены работы на ительменском, эвенском, корякском, чукотском и алеутском языках.

Основные номинации конкурса: лучшее сказание, лучшее эссе, лучшее поэтическое произведение и лучший видеоролик. В конкурсе принимают участие как школьники, так и взрослые. Среди победителей конкурса Шадрина Светлана, Гончарова Ольга, Коробкин Антон, Новак Ольга из с. Ковран, Етылян Мария и Андреева Лида из Ачайваяма, Комкова Софья из Хаилино, народный театр кукол «Волшебник» из Вилючинска. Среди взрослых жюри отметило победителей конкурса: Байшуакову Маргариту из Мильково, Солованюк Елену из Никольского, Эвьяву Татьяну, Лилию Гуторову, Вячеслава Говорова, Мацагор Любу, Морилову Альбину, Аслапову Лилию, Слободчекову Елену из Петропавловска-Камчатского, Алексееву Ольгу и Яковлеву Алису из Тигиля, Яганову Сюзанну из Паланы. В номинации «Профессионалы» победу завоевали Сафонова Лидия из Ачайваяма, Дедык Валентина из Паланы, Сидоренко Мария из Петропавловска-Камчатского.

Впервые на конкурсе была представлена работа на алеутском языке.

«Степень освоения языка очень высокая, а такая преданность родному языку и культуре заслуживает быть специально отмеченной. Пожалуй, слово "подвижничество" будет самым подходящим для оценки», - прокомментировала одну из работ доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Евгений Головко.

Награждение победителей состоялось в культурном центре «Русская горница». Им были вручены дипломы и денежные призы. Участники конкурса получили памятные подарки.

«Сбережение языка – одна из важнейших составляющих сохранения народа. Поэтому конкурс работ на родных языках я считаю одним из самых ярких достижений в Камчатском крае. Он показывает, насколько велик интерес людей к своим корням, к традициям и культуре», - сказала Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае, председатель конкурсной комиссии Валентина Броневич.

"Организатором конкурса второй год подряд выступает Агентство по внутренней политике Камчатского края. Денежные средства на проведение конкурса предусмотрены государственной программой Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,- пояснила главный специалист отдела по работе с коренными малочисленными народам Севера краевого Агентства по внутренней политике, секретарь конкурса Анна Сурикова.- Оценивали творческие работы 12 членов конкурсной комиссии. Литературную часть оценивали члены Союза писателей Камчаткого края Александр Смышляев Сергей Вахрин, Нина Бережкова. Видеоработы оценивали профессионалы в области кино и телевидения Максим Еременко, Сергей Власенко, Наталья Гречкина. Знание языка оценивали профессионалы, дипломированные специалисты из Паланы Раиса Авак, Валентина Дедык, Галина Харюткина, Олеся Шишова, а также преподаватель ительменского языка из г. Елизово Виктор Рыжков. Оргкомитет выражает благодарность участникам, членам жюри и экспертам конкурса за проделанную большу работу в деле сохранения родных языков коренных малочисленных народов Камчатки".

Впервые в этом году экспертами конкурса выступили такие знатоки языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, как Евгений Головко - доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделом языков народов России Института лингвистических исследований РАН (алеутский язык); Александр Певнов - доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН (эвенский язык); Александр Володин - доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН (ительменский язык); Алевтина Жукова - доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН (корякский язык); Валерия Федоренкова - ассистент кафедры алтайских языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ им. А.И. Герцена (эвенский язык); Олеся Болотаева- доцент кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ им. А.И. Герцена (корякский язык).

"Горжусь вами и вашим трудом"! "Исчезающие языки"-страшное явление наших народов. Этот конкурс набирает силу. Сколько по краю и Корякскому округу людей, которые знают и желают сохранить свой язык. Много молодежи, которая начинает изучать свой язык. Я сам вижу, как просыпается самосознание у студентов, как они начинают гордиться своим народом, изучать фольклор, быт и промыслы своих предков. Спасибо вам за подвижничество и помощь в сохранении языка"- сказал руководитель студенческого ансамбля "Уйкоаль", руководитель отделения северного танца камчатского колледжа искуств Владислав Ринтытегин.

" Я надеюсь, что мое участие в конкурсе привлечет внимание к алеутскому языку и пробудит желание к его изучению у моих единородцев. Спасибо всем за организацию такого значимого мероприятий",- отметила победительница конкурса из с. Никольское Елена Солованюк.