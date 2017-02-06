Не хватает мусоровозок и контейнеры с отходами возле детских площадок: рейд ОНФ на Камчатке

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае проверяют места скопления твердых коммунальных отходов, расположенные на придомовых территориях Петропавловска-Камчатского, Елизово, а также в районе Усть-Камчатск.

«Данный мониторинг является частью большой экологической программы ОНФ, приуроченной к Году экологии. Наша задача – оценить состояние существующей инфраструктуры, обозначить недостатки и выработать предложения, направленные на их устранение», – рассказал представитель регионального отделения ОНФ Андрей Юрьев.

По его словам, одной из проблем в населенных пунктах Усть-Камчатского района является несвоевременный вывоз мусора. В районном центре причина этой ситуации заключается в нехватке специального транспорта: из двух имеющихся машин одна регулярно выходит из строя. Ее наладка из-за отсутствия денежных средств и запчастей может длиться месяцами, а оставшаяся единица с объемом работы не справляется.

Юрьев считает, что для наведения порядка необходимо разработать новый план-график содержания территории, согласно которому уборка поселения должна производиться ежедневно. Он рассказал, как из-за постоянных ветров легкий мусор разлетается по всему поселку и за его пределами, и следы жизнедеятельности человека можно обнаружить в глубокой тундре.

«Ограждения площадок могли бы исправить ситуацию, но их нет. Их намеренно убирают на зимний период, чтобы не создавать помех в снегоочистке. В целом требуется более современный подход к организации мест накопления отходов. Это касается и вывоза мусора. Сегодня этими работами занимается один человек – водитель мусоровоза. Это тяжелый труд – не удивительно, что к его работе много замечаний. Нужно создать комплексную бригаду из двух-трех человек, которая будет заниматься содержанием мусорных площадок», – считает активист Народного фронта.

«Сегодня основной проблемой елизовского поселения является несоответствие мест накопления отходов требованиям СанПиН. Чаще всего площадки не имеют навесов и бордюров, в ряде случаев контейнеры установлены прямо на землю, что является грубейшим нарушением», – рассказал член региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Юрий Николаев.

В Петропавловске-Камчатском наряду с замечаниями к состоянию мест накопления отходов: отсутствию крыш, непроницаемых оснований, плохому техническому состоянию контейнеров и ограждений, можно добавить крайне нежелательное соседство мусорных площадок с объектами детской досуговой инфраструктуры, как, например, между домами 6 и 8 на проспекте 50 лет Октября. Там детскую площадку от мусорной отделяет не более 10 метров.

По итогам мониторинга будет подготовлено информационное письмо в адрес местных администраций, а также в агентство по обращению с отходами Камчатского края.