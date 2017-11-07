Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Не пропустил пешехода — заплати: автомобилистов на Камчатке предупредили об увеличении штрафа
На Камчатке, как и по всей России, с 10 ноября вырастут штрафы для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД, соответствующие изменения внесены в Административный кодекс страны.
«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях указанной категории», - говорят в полиции.
Теперь за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, установлена санкция в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
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