Не пропустил пешехода — заплати: автомобилистов на Камчатке предупредили об увеличении штрафа

На Камчатке, как и по всей России, с 10 ноября вырастут штрафы для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД, соответствующие изменения внесены в Административный кодекс страны.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях указанной категории», - говорят в полиции.

Теперь за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, установлена санкция в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.