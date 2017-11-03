Не сработала система надува: самолет «Авроры» вернулся на Камчатку по техпричинам

На Камчатку вернулся самолет авиакомпании «Аврора», который выполнял рейс 5615 по маршруту Петропавловск-Камчатский-Владивосток. Как сообщили «КамИНФОРМ» в главном аэропорту региона, в самолете не сработала система надува, из-за чего командир экипажа и принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

На борту самолета находились 104 пассажира. «Когда самолет поднялся на высоту до 3 тыс. метров, в салоне не сработала система надува, необходимая для нормализации давления в кабине. Поэтому пилот развернул лайнер обратно. В общей сложности, в воздухе он провел около часа», - сказали собеседники агентства.

Вскоре из Владивостока на Камчатку вылетит резервный борт «Авроры», который и заберет пассажиров. Они должны отправиться в столицу Приморья сегодня вечером.