Небольшой взрыв прогремел в доме в столице Камчатки: выбиты двери и одна стена

В результате происшествия в доме на Арсеньева 8 в столице Камчатки никто не пострадал, погибших нет, сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона.

Там рассказали, что в одной из квартир произошел небольшой взрыв, в результате которого выбиты межкомнатные двери и одна стена в квартиры. «На месте работают 20 человек и 7 единиц техники, погибших и пострадавших нет», - сказали в МЧС.

По предварительным данным, все могло произойти из-за взрыва водонагреватели. Но окончательные причины будут названы позже после тщательной проверки.