Некоторые избирательные участки в столице Камчатки станут доступнее для избирателей

28 августа 2017, 08:18

В столице Камчатки перед Единым днем голосования, который назначен на 10 сентября, некоторые участки для голосования станут удобнее для избирателей. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в избиркоме края. 
 
Всего в Петропавловске - Камчатском будет организовано 80 избирательных участков, 8 из которых находятся в местах временного пребывания избирателей – учреждениях здравоохранения. 
 
В ходе комплексной проверки эксперты проверяли подходы, освещенность, наличие необходимого оборудования. Особое внимание уделено наличию пандусов, перил, освещения при входе на избирательный участок, возможности подъезда автотранспорта для инвалидов. 
 
В ходе обследования объектов, задействованных в проведении выборов на территории города Петропавловска - Камчатскогов МБОУ «Средняя школа №20» было предложено перенести помещение для голосования на избирательном участке № 70 с холла 3 этажа в рекреацию расположенную на 1 этаже. Данная рекреация имеет ширину 3,5 метра и длину более 28 метров, площадь рекреации составляет 98кв.м. Иных помещений, достаточных по площади для размещения помещения для голосования и соответствующих требованиям о наличии 2 выходов, на 1 этаже в школе нет. При этом, количество избирателей на избирательном участке № 70 на 27 июля 2017 года составляет 1821 человек. 
 
Кроме того, Избирательной комиссией направлены обращения с просьбой взять под особый контроль вопрос обеспечения условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами.

www.kamchat.info

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