«Необходимо воспитывать в детях культуру поведения на дорогах»: депутаты Камчатки

22 августа 2017, 07:51

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Лиманов принял участие в акции для детей «Мы – за жизнь по правилам!». Она была посвящена Правилам дорожного движения. 
 
На площадке около городского фонтана для всех желающих проводились игры на тему дорожного движения. Ребята изображали пешеходов и водителей на импровизированных дорогах, собирали из паззлов дорожные знаки. Самые маленькие рисовали на асфальте цветными мелками светофоры будущего. Каждый участник получил сладкий подарок.
 
«Мы участвуем в этой акции, потому что данное мероприятие – отличная возможность дать детям вспомнить правила дорожного движения, и в том числе напомнить, как самостоятельно дойти до школы. Вы сами видите, какое сейчас активное движение, и надо быть грамотным пешеходом. На баннере нашей акции написано «Мы – за жизнь по правилам!», и надо напомнить, что эти правила, как ни прискорбно звучит, написаны кровью», – сказал, приветствуя всех собравшихся на мероприятии, представитель ГИБДД Денис Голуб.
 
Также на площадке детям показали автомобиль военной автоинспекции, а байкеры рассказали о мотоциклах. Всего в мероприятии приняло участие около ста человек детей вместе с родителями. 
 
«Очень нужная акция прошла сегодня. Акция состоялась накануне 1 сентября. Скоро дети пойдут в школу, и надо напомнить им и их родителям о правилах дорожного движения. Сегодня очень сложная обстановка на дорогах России: гибнут и получают увечья в авариях много людей, в том числе и дети. Предстоит огромная работа, чтобы изменить дело к лучшему. Это целый комплекс мероприятий, в который входит и строительство дорог, соответствующих стандартам, и изменение законодательства, но самое главное – необходимо изменить сознание людей. Научить ответственно относиться к правилам поведения на дорогах и в таком же русле воспитывать своих детей. Мероприятия, подобные сегодняшнему, направлены на то, чтобы воспитать культуру поведения на дороге, привить им навыки соблюдения правил дорожного движения», – отозвался о прошедшем празднике  депутат Законодательного Собрания Андрей Лиманов.

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