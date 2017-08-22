Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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«Необходимо воспитывать в детях культуру поведения на дорогах»: депутаты Камчатки
Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Лиманов принял участие в акции для детей «Мы – за жизнь по правилам!». Она была посвящена Правилам дорожного движения.
На площадке около городского фонтана для всех желающих проводились игры на тему дорожного движения. Ребята изображали пешеходов и водителей на импровизированных дорогах, собирали из паззлов дорожные знаки. Самые маленькие рисовали на асфальте цветными мелками светофоры будущего. Каждый участник получил сладкий подарок.
«Мы участвуем в этой акции, потому что данное мероприятие – отличная возможность дать детям вспомнить правила дорожного движения, и в том числе напомнить, как самостоятельно дойти до школы. Вы сами видите, какое сейчас активное движение, и надо быть грамотным пешеходом. На баннере нашей акции написано «Мы – за жизнь по правилам!», и надо напомнить, что эти правила, как ни прискорбно звучит, написаны кровью», – сказал, приветствуя всех собравшихся на мероприятии, представитель ГИБДД Денис Голуб.
Также на площадке детям показали автомобиль военной автоинспекции, а байкеры рассказали о мотоциклах. Всего в мероприятии приняло участие около ста человек детей вместе с родителями.
«Очень нужная акция прошла сегодня. Акция состоялась накануне 1 сентября. Скоро дети пойдут в школу, и надо напомнить им и их родителям о правилах дорожного движения. Сегодня очень сложная обстановка на дорогах России: гибнут и получают увечья в авариях много людей, в том числе и дети. Предстоит огромная работа, чтобы изменить дело к лучшему. Это целый комплекс мероприятий, в который входит и строительство дорог, соответствующих стандартам, и изменение законодательства, но самое главное – необходимо изменить сознание людей. Научить ответственно относиться к правилам поведения на дорогах и в таком же русле воспитывать своих детей. Мероприятия, подобные сегодняшнему, направлены на то, чтобы воспитать культуру поведения на дороге, привить им навыки соблюдения правил дорожного движения», – отозвался о прошедшем празднике депутат Законодательного Собрания Андрей Лиманов.
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