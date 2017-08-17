Несущие конструкции дома в столице Камчатки, в котором произошел взрыв, не пострадали

17 августа 2017, 17:34

Жильцам квартиры на Арсеньева,8 в столице Камчатки, у которых сегодня, предположительно, «рванул» титан, отказались от переезда во временное жилье, предложенное властями. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в мэрии. 
 
Там отметили, что специальная комиссия приступила к обследованию дома. Акт будет готов завтра. Но уже сейчас известно, что разломов и трещин в несущих конструкциях дома, разрушений плит перекрытия и лестничных маршей не обнаружено.
 
«В результате взрыва в квартире выбиты окна, межкомнатные перегородки и двери, разрушений в доме, к счастью, нет. Специалисты продолжают работать на месте происшествия», - сказали в мэрии. 
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что сегодня утром в одной из квартир на Арсеньева произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался электротитан. 
 
Как говорят в МЧС, по статистике, подобные происшествия на Камчатке происходят достаточно редко. Так, в 2016 году в результате неправильной установки и эксплуатации электротитанов произошло 4 пожара, с начала 2017 года – 1.

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