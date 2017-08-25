«Ночь кино» стартует в столице Камчатки сегодня днем

В Петропавловске-Камчатском сегодня стартует акция «Ночь в кино». Причем начнется она на главной городской площади в 16 часов. Как рассказали «КамИНФОРМ» в мэрии, мероприятие стартует с музыкальной программы.

На главной сцене выступят творческие коллективы города. Для зрителей будет также организована викторина с призами. С 17.20 на главном экране начнется демонстрация кинокартин – победителей интернет голосования.

«Первым будет продемонстрирован мультипликационный фильм для маленьких зрителей «Снежная Королева – Огонь и лед». Затем продолжится творческая программа с участием солистов. С 19 часов начнется фильм «Время первых». Завершит программу дня кинофильм «Кухня. Последняя битва», который начнется в 21.15» - сказали в мэрии.

С 15 до 23 часов на площади будет организована розничная торговля. Посмотреть отечественное кино можно будет, сидя на скамейках, а также из личного автомобиля.