Новая гостиница в центре столицы Камчатки будет построена в виде вулкана

16 августа 2017, 08:02

Башня новой гостиницы, которую возводят на Ленинградской практически в центре Петропавловска-Камчатского, по замыслу архитектора, будет напоминать вулкан с истекающей лавой. Об этом, как сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития, рассказали инициаторы проекта. 
 
Они отметили, что гостиничная башня рассчитана на 180 номеров. Сейчас над ее возведением трудятся 150 человек в несколько смен. Такими темпами инвестор планирует сдать гостинцу в эксплуатацию уже в 2019 году. «По объему выполненных работ мы уже подошли к середине. К осени планируем закончить нижние этажи. А к марту следующего года планируем закончить гостиничную башню», - говорят инициаторы проекта.
 
Предполагается, что новой гостинице присвоят уровень 4 или 5 звёзд. Сам комплекс будет переменной этажности. По техническим параметрам это самое сложное здание на полуострове. Фундамент и само здание будут как бы отделены друг от друга  - это позволит выдержать 9-балльное землетрясение.
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что необычную гостиницу возводит  резидент Свободного порта. Впрочем, это не просто гостиница, а целый комплекс с офисными помещениями, 25-метровым бассейном, sky-баром, spa, баней в корейском стиле, концертным залом на 600 мест. Общая площадь 218 тыс. кв. м., объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей. Ожидаемый срок окупаемости 8 лет.
 
В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются 15 предприятий с общим объёмом инвестиций более 3 млрд рублей и перспективой создания около 500 рабочих мест. 

www.kamchat.info

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