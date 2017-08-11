Новая международная контейнерная линия будет запущена на Камчатке: до Пусана и обратно

На Камчатке резидент Свобдного порта планирует запустить первую международную контейнерную линию. По ней из Пусана уже пришли пустые контейнеры, а обратно сухогруз повезет 125 рефрижераторных 40-футовых контейнеров с рыбопродукцией камчатских компаний. Как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, в общей сложности, напрямую, в Корею контейнеровоз доставит 3250 тонн мороженной рыбопродукции, которая потом будет доставлена в страны Европы, Азии и Америки.

В качестве тестового судозахода под загрузку у причала компании встал контейнеровоз «Papa Mau» (длина – 134 м) компании «MCC Transport» (судоходное подразделение международной компании «Maersk Line»). Судно следует по маршруту Пусан (Республика Корея) – Петропавловск-Камчатский – Пусан (Республика Корея).

«Это первый прямой рейс, который доставит камчатскую продукцию на международный рынок, минуя порт Владивостока», - заявил губернатор Владимир Илюхин.

Глава региона напомнил, что в период лососевой путины камчатские рыбопромышленники традиционно стакиваются с трудностями при перевалке грузов в портах Приморья.

«Сейчас, благодаря работе ООО «Терминал Сероглазка» и Maersk наши рыбаки от этих трудностей уходят. Думаю, не только камчатские рыбаки будут пользоваться услугами этой компании, когда проект заработает в полную силу. Конечно, здесь еще нужно создать необходимые мощности, достроить холодильник, установить необходимое оборудование в пирсовой зоне для погрузки-разгрузки судов, но в целом, сегодня уже большой объём сделан. Камчатка заинтересована в том, чтобы этот бизнес здесь развивался», - сказал Владимир Илюхин.

В рамках инвестиционного проекта компания ООО «Терминал Сероглазка» планирует создать в Петропавловске-Камчатском крупный современный рефрижераторный терминал, который даст прямой доступ к мировым товарным рынкам для камчатских производителей рыбопродукции. Губернатор Камчатки отметил, что запуск новой контейнерной линии и дальнейшее развитие системы морских перевозок позволит сохранить высокое качество при доставке камчатской рыбопродукции и снизить цену доставки за счет сокращения издержек, связанных с перегрузкой в других портах.

В настоящее время ООО «Терминал Сероглазка» ведет строительство промышленного холодильника емкостью 15 тысяч тонн, заканчивает установку портального крана и дооборудование причала под приемку крупнотоннажных судов. Общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей.

Напомним, проект ООО «Терминал Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо») - одна из первых инвестиционных площадок Свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском. На сегодня резидентами этого особого режима на Камчатке являются 13 компаний с общим объёмом инвестиций порядка 3,5 млрд рублей.