Новая остановка для жителей Моховой и Авачи появилась на автостанции в столице Камчатки

Новый остановочный павильон установлен 20 декабря на территории автостанции на 10-м км. Это новогодний подарок для жителей поселков Моховая и Авача от депутата Законодательного Собрания Камчатского края Рашида Шамояна.

Жители этих микрорайонов давно просили депутата обустроить для них место ожидания автобуса. До сих пор они не могли укрыться от дождя, снега и ветра, так как та часть автостанции, куда подходят автобусы 5-го и 6-го маршрутов не была оборудована даже навесом. Как известно, задние автостанции в данный момент не функционирует для пассажиров в полном объёме. В планах городской администрации и краевого правительства перенести автостанцию для междугородних автобусов в другую часть города, а на 10-м км обустроить новую разворотную площадку и платформу для посадки и высадки пассажиров.

Однако Рашид Шамоян решил не ждать реализации всех этих планов, чтобы уже сегодня жители 7-го округа могли в любую погоду комфортно проводить время в ожидании автобуса. Работы по изготовлению и установке павильона были профинансированы предприятием ООО «Шамса-Холдинг».