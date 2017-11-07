Новые аэровокзал, гостиницу и парковку в главном аэропорту Камчатки начнут строить в конце 2018 года

Новый аэровокзальный комплекс главного аэропорта Камчатки, на который инвестор планирует потратить около 8 млрд рублей, будет построен со стороны перрона для воздушных судов местных авиалиний: слева от действующего здания аэровокзала и временного павильона выдачи багажа. Об этом, как сообщает «КамИНФОРМ», было объявлена в столице региона во время презентации проекта.

Рядом с местом будущего строительства зарезервированы площади под создание пунктов логистического центра, открытие складских помещений и других объектов, необходимых для функционирования и развития авиаперевозок в регионе. В непосредственной близости к аэровокзалу инвестор планирует открыть тематический парк-музей Камчатки. «Для реализации более масштабных мероприятий по модернизации аэропортовой инфраструктуры инвестор предложил изменить место и планировочные решения строительства», - отметили в правительстве края.

Накануне в Петропавловске был презентован новый архитектурный концепт, площадью порядка 30 тысяч квадратных метров, пропускной способностью до 1 миллиона пассажиров в год.

Комплекс будет состоять из пассажирского терминала и ряда дополнительных объектов. Сам терминал будет располагаться в центре здания и занимать его большую часть. Слева от терминала запроектированы коммерческие площади (деловой центр и торговые ряды), справа – гостиница на 120 номеров. Проектом предусмотрено обеспечение пешей доступности между всеми секторами здания. Рядом с комплексом будет находиться парковка на 640 машиномест.

Архитектор проекта Никита Томин сообщил, что простая и функциональная форма нового здания аэровокзала напоминает кратер вулкана. Здание представляет собой усечённые конус, основание которого наклонено относительно горизонтали.

«Уникальность этого проекта не только в красивой форме, которая намекает на камчатские вулканы, но и в том, что мы соединяем в одном здании сразу три элемента - и гостиницу, и терминал, и торгово-офисный центр. Это то, чего практически нигде нет, - отметил генеральный директор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. - Мы хотим создать здесь полноценный туристический центр, куда люди будут прилетать, получать всё, что им нужно, и дальше разлетаться и разъезжаться по тем замечательным местам, которые сегодня привлекают туристов на Камчатку».

По предварительным оценкам, порядка 9 месяцев будет затрачено на проработку технических вопросов строительства и подготовку площадки. К активным работам на объекте инвестор намерен приступить в 3-ем квартале 2018 года. Срок ввода нового аэровокзала в эксплуатацию намечен на 2021 год.

«КамИНФОРМ» напоминает, что действующее здание аэропорта построено в 1963 году. Вместе с тем, в настоящее время оно обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год. Сейчас комплекс не справляется с нагрузкой. Особенно это заметно летом. Власти Камчатки уже несколько лет добивались того, чтобы построить новое здание. В этом году инвестиционное соглашение было подписано.