Новый циклон несет на Камчатку дожди и похолодание

Небольшой циклон на пару дней испортит погоду на Камчатке. Как сообщили «КамИНФОРМ» в метеоцентре, свое влияние на полуостров он начнет оказывать влияние уже сегодня вечером.

Своей периферией атмосферный вихрь лишь заденет Камчатку. Ухудшение погоды ожидается в Петропавловске, Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов. «По предварительным данным, уже сегодня вечером ожидаются осадки, усилится ветер, а на улице похолодает. Но циклон надолго у нас не задержится. В среду еще возможен дождь, а уже в четверг погода нормализуется», - говорят синоптики.