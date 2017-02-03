Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление

К берегам Камчатки приближается очередной циклон, который принесет снег, усиление ветра и потепление, сообщили синоптики.

По их словам, атмосферный вихрь начнет влиять на погоду южной части региона уже вечером в пятницу. Снег ожидается в Петропавловске, Вилючинске и в Елизовском районе. Возможны сильные порывы ветра, метель.

Циклон также несет с собой теплые массы, за счет чего температура воздуха в большинстве районов края повысится.