Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Новый комбинат по добыче золота построят на Камчатке
На Камчатке компания «Золото Камчатки» проводит запрос предложений на инженерные изыскания по строительству горнодобывающего комбината на месторождении Кумроч. Как сообщает «Интерфакс», инженерные изыскания требуются для разработки проектной документации строительства ГОКа и дороги к нему от побережья Тихого океана.
На площади 150 га должны разместиться золотоизвлекательная фабрика производительностью 600 тыс. тонн руды в год со сроком эксплуатации 15-20 лет, вахтовый поселок на 555 человек, различные склады, полигоны отходов, вертолетная площадка.
Как уже сообщало «КамИНФОРМ», на одном из самых перспективных месторождений золота на Камчатке — Кумроч, начата разработка. Там пробурены первые метры. Всего в этом году компания планирует пробурить более 80 тысяч погонных метров и прирастить таким образом около 20 тонн запасов золота.
Месторождение Кумроч только по утверждённым данным содержит в своих недрах 30 тонн золота, однако те этапы изучения объекта, которые уже пройдены, позволяют говорить о примерно 100 тоннах золота. Кумроч может в перспективе даже превзойти по своим запасам Аметистовое месторождение.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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