Новый комбинат по добыче золота построят на Камчатке

15 августа 2017, 08:07

На Камчатке компания «Золото Камчатки» проводит запрос предложений на инженерные изыскания по строительству горнодобывающего комбината на месторождении Кумроч. Как сообщает «Интерфакс», инженерные изыскания требуются для разработки проектной документации строительства ГОКа и дороги к нему от побережья Тихого океана.
 
На площади 150 га должны разместиться золотоизвлекательная фабрика производительностью 600 тыс. тонн руды в год со сроком эксплуатации 15-20 лет, вахтовый поселок на 555 человек, различные склады, полигоны отходов, вертолетная площадка.
 
Как уже сообщало «КамИНФОРМ», на одном из самых перспективных месторождений золота на Камчатке — Кумроч, начата разработка. Там пробурены первые метры.  Всего в этом году компания планирует пробурить более 80 тысяч погонных метров и прирастить таким образом около 20 тонн запасов золота. 
 
Месторождение Кумроч только по утверждённым данным содержит в своих недрах 30 тонн золота, однако те этапы изучения объекта, которые уже пройдены, позволяют говорить о примерно 100 тоннах золота. Кумроч может в перспективе даже превзойти по своим запасам Аметистовое месторождение.

www.kamchat.info

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