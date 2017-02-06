Новый морвокзал в столице Камчатки примет первый «круизник» летом

Первый круизный лайнер планируется принять предстоящим летом в модернизированном порту Петропавловска-Камчатского. Реализация проектов по развитию портовой инфраструктуры позволит обеспечить приёмку у причалов больших пассажирских судов, которые ранее могли стоять лишь на рейде Авачинской бухты.

Будучи на Камчатке вокзал посетил вице-премьер Юрий Трутнев. «В морском порту начались работы, в мае планируется открытие морвокзала, причальную стенку тоже доделают, там есть вопрос по реконструкции соседних причалов, но главное - процесс уже сдвинулся. Суда до 250 метров, наши коллеги говорят, что мы уже в состоянии принимать, это такой хороший класс судов. Надо совершенствовать инфраструктуру, связанную с таможенным оформлением, обязательно развивать всё, что связано с приёмом туристов», - сказал Юрий Трутнев.

Строительство морвокзала было завершено в декабре 2016 года. Новое здание площадью более 8 тысяч квадратных метров рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков впоследствии также будет размещён пункт пропуска через государственную границу РФ.

В полноценную работу морвокзал запустят в комплексе с расположенным рядом 100-метровым причалом, реконструкция которого должна быть завершена к 31 мая. Глубина у причальной стенки достигает 9 метров, поэтому по окончании ремонтных работ швартоваться в порту смогут и большие круизные лайнеры с осадкой до 8,5 метров.

Ожидается, что модернизация портовой инфраструктуры на Камчатке позволит увеличить количество заходов пассажирских лайнеров с 15-20 до 60 в год. Важным условием развития круизного судоходства является создание в центе города необходимой туристической инфраструктуры, благоустройство пешеходных и прогулочных зон.

«Всё, что касается благоустройства территории морвокзала, это - зона ответственности и города, и края. В это лето работы по благоустройству там начнутся, - сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин. - Кроме того, у нас создана рабочая группа по реконструкции центра Петропавловска-Камчатского, и этим летом начнётся первый этап благоустройства сопки Никольская и набережной. Конечно, когда приходит «круизник», и туристы сходят на берег, возникает вопрос – куда пойти? Поэтому наша задача создать такие условия, Юрий Петрович об этом говорил, чтобы люди с интересом сюда заходили, могли посмотреть что-то и узнать как можно больше о Камчатке».

По информации Росморречфлота, постановка к причалу порта первого пассажирского судна запланирована на середину июня.