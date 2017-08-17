Новый порт для маломерного флота появится в столице Камчатки через три года

В столице Камчатки в рамках проекта ТОР «Камчатка» инвестор Алексей Кириленко создает новый порт для маломерного флота. Он уже частично функционирует, сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития.

«По сравнению с другими городами в Петропавловске-Камчатском почти нет плавпричалов, хотя это востребовано. Я давно задумал этот проект и хорошо изучил место, где хотел поставить причал. Свой проект я начал еще до получения статуса резидента ТОР», - говорит инвестор.

По его словам, частные катера и яхты начали постепенно привозить из Владивостока на Камчатку еще в 2011 году. Их же не поставишь дома. Нужно было место для стоянки. Специализированных стоянок как таковых не было, и люди ставили яхты на каких-то предприятиях, парковались непонятно где. «Место, которое я выбрал, очень удобное для размещения такой стоянки. Это закрытая зеленая бухта. Когда я осматривал площадку, то сразу же подумал, что здесь хорошо бы сделать стоянку для маломерных судов», - отмечает Кириленко.

Сейчас функционируют 3 плавпирса вместимостью на 50 стояночных мест для катеров. Планируется увеличить стоянку. В следующем году кроме зеленой зоны планируется строить еще одну линию бетонных пирсов. Сейчас пирсы сделаны из металлической конструкции, что не очень удобно, их приходится вытаскивать на зиму. Бетонные пирсы будут тоже плавучие, но их не надо будет вытаскивать на зиму. Они будут более удобными. Сразу на пирс предусмотрена подача воды и электроэнергии.

Если говорить о завершении текущего проекта, то все работы будут завершены в 2020 году. К этому времени будет создано 5 плавпричалов на 100 стояночных мест с подходным фарватером и разворотным кругом. То есть будет создан порт для маломерного флота.