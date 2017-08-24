Новым почетным жителем столицы Камчатки станет Александр Громов

В Петропавловске-Камчатском определились с новым почетным гражданином города. В этом году им станет Александр Громов — заместитель директора по механизации и строительству МУП «Спецдорремстрой».

Его кандидатура была предложена комиссией по рассмотрению вопросов о присвоении данного звания и утверждена. Торжественное мероприятие, посвященное присвоению почетного звания, традиционно пройдет в День города.

Александр Борисович Громов родился в 1949 году. Стаж работы – 44 года 9 месяцев. Вся трудовая деятельность связана с содержанием дорог и благоустройством Петропавловска.