Объекты теплоснабжения крупнейшего района Камчатки готовят к зиме

В Елизовском районе Камчатки продолжается выполнение запланированных работ по подготовке объектов теплоснабжения и тепловых сетей к предстоящему отопительному периоду 2017 - 2018 гг. Работы ведутся в г. Елизово, Николаевском, Новолесновском, Начикинском, Раздольненском, Пионерском и Новоавачинском сельских поселения.

Как сообщили в «Камчатскэнерго», при подготовке к предстоящей зиме необходимо произвести капитальный и текущий ремонт 16 котлов, 932 метров тепловых сетей в однотрубном исчислении, устранить выявленные в ходе опрессовки тепловых сетей порывы и утечки на 22 участках. Также будет произведен ремонт зданий и сооружений котельных, систем шлакозолоудаления, заменена дымовая труба на одной из котельных.

В настоящее время работы по тепловым сетям выполнены на 47%, по ремонту котлов на 40%, по зданиям и сооружениям котельных на 35%.

Специалисты филиала «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика и подрядные организации завершат основные работы на объектах к началу отопительного сезона. Выполнение некоторых видов работ будет продолжено до конца календарного года в соответствии с утвержденными графиками ремонтов.