Обойдется без сюрпризов: имя нового главы столицы Камчатки назовут 27 декабря

Имя нового руководителя администрации Петропавловска-Камчатского и одновременно главы города станет известно 27 декабря. По крайней мере, на этот день назначена сессия, которая и должна принять решение, сообщили «КамИНФОРМ» в думе.

Кроме того, впервые за все время проведения конкурса там назвали имена претендентов. Это, как уже сообщалось, врио главы Петропавловска Виталий Иваненко, экс-председатель комитета городского хозяйства краевого центра, предприниматель Константин Фролов, а также чиновник из администрации Елизовского района Сергей Деркач и ветеран силовых структур Сергей Наговицын.

Ранее «КамИНФОРМ» уже сообщало, что конкурсная комиссия отказала в участии депутату законодательного собрания Михаилу Пучковскому. Официальная версия — проблемы с документами, а по мнению самого политика — происки политических врагов.

При этом отметим, что ранее имена претендентов были засекречены по неизвестным причинам.

Все претенденты сегодня прошли сразу два этапа конкурса — сдали экзамен на знание законов, а также состоялась проверка представленных документов. По каждому этапу конкурсная комиссия выставляет баллы. Окончательное решение будет принято 27 декабря. Тогда все и узнают имя нового главы Петропавловска. Хотя эксперты говорят, что сюрпризов не будет — должность прочат Виталию Иваненко.

Напомним, предыдущий глава администрации Петропавловска ушел в отставку и получил должность в администрации Сахалинской области.