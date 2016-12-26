Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Общее снижение энерготарифов в ДФО не коснется простых жителей Камчатки: губернатор
Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке, и на Камчатке в частности, о котором в последнее время говорят на федеральном уровне, не коснется простых жителей полуострова, но отразится на предприятиях, заявил во время своей прямой линии губернатор Владимир Илюхин.
По его словам, планируется, что постепенно энерготариф для промышленных предприятий края будет снижен, в общей сложности, на 20 процентов. «Сейчас у нас промышленные предприятия платят по шесть с половиной рублей за киловатт электроэнергии. Снижение даст компаниям возможность платить меньше за свет и вкладывать высвобождающиеся средства в развитие, создание новых рабочих мест, в расширение производства», - сказал Владимир Илюхин.
Закон о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке начнет действовать с января.
Ранее «КамИНФОРМ» уже сообщало, что проверка системы тарифообразования на коммунальные услуги на Камчатке, которую год назад поручил провести губернатор Владимир Илюхин, дала свои результаты. Как сообщает правительство края, глава региона объявил, что тарифы на свет, тепло и горячую воду будут заморожены для большинства жителей полуострова. Пока это коснется потребителей центрального энергоузла - жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово и крупнейшего Елизовского района, в которых в общей сложности проживают около 80% жителей Камчатки.
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