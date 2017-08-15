Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на Камчатке

Крупное ДТП произошло на Камчатке на 23 км трассы «Морпорт-Аэропорт». Там столкнулись сразу три машины, один человек погиб, двое в тяжелом состоянии госпитализированы. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в Елизовской ГИБДД.

Там говорят, что 36-летний водитель «Toyota Hiаce» ехал со стороны Петропавловска и внезапно выехал на встречную полосу, по которой ехал «Suzuki Jimny» под управлением 46-летнего мужчины. Он, заметив несущуюся на него машину «взял» вправо и ушел от лобового столкновения, а «Toyota» снесла ему задний мост и врезалась в идущий за «Suzuki Jimny» УАЗ.

В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте до приезда скорой помощи, его пассажирка и водитель «Toyota» госпитализированы. Отметим, что пострадавших пришлось извлекать из машин с помощью сотрудников МЧС, которые приехали на место ДТП со специальным инструментом.

Водитель «Suzuki Jimny» не пострадал. Он только вчера купил машину.