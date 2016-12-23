Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 23 декабря, пятница
В Петропавловске-Камчатском
-7 °C
малооблачно
- Курс валют ЦБ
USD 60,8641
EUR 63,5604
- Редакция
+7 914 623-82-57
Огни на главной елке Камчатки зажгут 24 декабря после международного форума Дедов Морозов
В столице Камчатки завтра состоится международный форум Дедов Морозов. Специально для участия в нем в Петропавловск прибудут главные новогодние волшебники из разных стран мира – вместе с жителями города они встретят один из главных праздников года и расскажут о новогодних традициях своих стран, говорят в мэрии.
Действо начнется с праздничного шествия Дедов Морозов по городу. В 13:00 на праздничном лимузине они в сопровождении своей свиты въедут в Петропавловск. По пути на главную площадь города, иностранные гости посетят ярмарку новогодних товаров на Северо-Востоке (новый выставочный центр на базе бывшего автосалона «Ниссан») и 6 км – там они поздравят посетителей ярмарки и приобретут подарки для новогодних конкурсов.
На главную площадь Петропавловска участники международного форума Дедов Морозов прибудут к 16:00. Гости из Америки, Франции, Монголии, Финляндии, Италии, Японии, Швеции расскажут камчатцам, как отмечают Новый год в их странах. На главной сцене города развернется большая музыкально-развлекательная программа с множеством конкурсов и призов для горожан. Кульминацией мероприятия станет торжественное зажжение праздничных огней на главной ёлке Петропавловска.
Напомним, в этот же день у стелы «Город воинской славы» начнет свою работу «Почтовое отделение Дедов Морозов». Ящик для писем будет расположен на территории снежного городка. Ежедневно с 12:00 до 19:00 юные жители Петропавловска могут приносить туда свои письма, адресованные детям из других стран. Последний день приема поздравительных писем – 31 декабря.
Вчера
- 22 декабря 2016, 17:23
- У жителя Камчатки изъяли наркотики, который он хранил в сугробе
- 22 декабря 2016, 17:22
- Благоустройство, реконструкция сельских домов культуры, новые парки – проекты "Единой России"
- 22 декабря 2016, 15:47
- Обойдется без сюрпризов: имя нового главы столицы Камчатки назовут 27 декабря
- 22 декабря 2016, 13:11
- В отдельных районах столицы Камчатки жители ощутили землетрясение силой 1-2 балла
- 22 декабря 2016, 12:56
- Проверка системы оповещения на Камчатке была плановой и не связана с каким-либо ЧС: МЧС
- 22 декабря 2016, 12:55
- Более 14 млн рублей отдали камчатцы мошенникам
За неделю
- 21 декабря 2016, 16:33
- Спортсменка с Камчатки выиграла супергигант на Кубке России по горным лыжам
- 21 декабря 2016, 16:28
- Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на природу Камчатки, поставят на госучет
- 21 декабря 2016, 12:33
- В столице Камчатки закончили строительство нового микрорайона: сдали последние четыре дома
- 21 декабря 2016, 12:31
- Полицейские открыли стрельбу в столице Камчатки, чтобы остановить машину нарушителя
- 21 декабря 2016, 08:31
- Самолеты между Камчаткой и Сахалином будут летать чаще
- 21 декабря 2016, 08:07
- Еще посидеть придется: экс-министру спорта Камчатки отказали в УДО
За месяц
- 14 декабря 2016, 11:01
- Основной продавец бензина на Камчатке не будет поднимать цены до конца года: ФАС
- 14 декабря 2016, 08:01
- При извержении Безымянного на Камчатке может возникнуть опасность для местной и международной авиации
- 13 декабря 2016, 08:11
- Тарифы на свет для предприятий Камчатки могут снизить уже в феврале
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0