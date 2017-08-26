Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку

К берегам Камчатки подошел охотоморский циклон, который принес с собой дожди и сильный ветер. Он уже начал влиять на южные районы края, под его воздействием находятся Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.

Кроме того, как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС о ссылкой на данные синоптиков, в течение последующих двух суток смещаясь в северном направлении циклон распространит своё влияние на восточное побережье.

27 августа циклон распространит свое влияние на Усть-Камчатский и Карагинский районы, где прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде дождя.

«КамИНФОРМ» ранее уже сообщало, что циклон испортит все выходные. Кроме дождя и ветра, он несет холодные массы воздуха, то есть температура воздуха на улице упадет. Влияние циклона сохранится до 28 августа включительно.