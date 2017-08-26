Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку

26 августа 2017, 14:30

К берегам Камчатки подошел охотоморский циклон, который принес с собой дожди и сильный ветер. Он уже начал влиять на южные районы края, под его воздействием находятся Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. 
 
Кроме того, как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС о ссылкой на данные синоптиков, в течение последующих двух суток смещаясь в северном направлении циклон распространит своё влияние на восточное побережье.
 
27 августа циклон распространит свое влияние на Усть-Камчатский и Карагинский районы, где прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде дождя.
 
«КамИНФОРМ» ранее уже сообщало, что циклон испортит все выходные. Кроме дождя и ветра, он несет холодные массы воздуха, то есть температура воздуха на улице упадет.  Влияние циклона сохранится до 28 августа включительно.

www.kamchat.info

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