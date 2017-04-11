«Он сына обнял, так и остались»: Камчатка скорбит по погибшим в лавине на вулкане

Камчатка сегодня скорбит по погибшим под лавиной на Вилючинском вулкане 31-летнему мужчине и его 9-летнему сыну. Их завалило снегом еще в воскресенье, но тела нашли только вчера вечером.

Как говорят в МЧС региона, они были обнаружены на глубине около 7-8 метров. Рядом был обнаружен снегоход погибших. «За сутки спасателями и волонтерами с помощью специального оборудования было обследовано около 2000 квадратных метров», - говорят в МЧС.

В социальных сетях, со ссылкой на очевидцев, появилось сообщение о том, что «он сына обнял, так и остались»...

«КамИНФОРМ» напоминает, что известно о сходе лавины стало 9 апреля. Сначала поиски вели добровольцы из числа снегоходчиков и лыжников, а потом к ним присоединились спасатели. Всего в поисковых работах, которые велись в течение суток, было задействовано более 100 человек — спасателей и волонтеров, а также 36 единиц техники. К месту схода лавины также вылетал вертолет Ми-8 МЧС России.

СКР ведет проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фоторепортаж со склона вулкана