ОНФ отмечает улучшение ситуации с качеством дорог в столице Камчатки: но проблемы есть

29 августа 2017, 12:00

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценили состояние дорог Петропавловска-Камчатского, который в 2015 г. попал в число городов-аутсайдеров дорожного рейтинга ОНФ. В ходе текущей проверки общественные контролеры отметили наличие позитивных изменений.

«Мы увидели, что за прошедшие два года большинство центральных дорог города приведены в нормативное состояние. На некоторых участках есть дефекты, но в целом ситуация заметно изменилась. Еще есть дороги, которые нуждаются в ремонте – в основном это окраины и межквартальные проезды. Но тот факт, что камчатцы все чаще для перемещения по городу выбирают велосипед, подтверждает наши положительные выводы», – прокомментировал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

От отметил, что, несмотря на большие объемы нового ремонта, муниципальным властям не следует ослаблять внимание к гарантийным участкам. Некоторые из них уже сейчас имеют замечания, которые необходимо исправлять. В числе недостатков: разрушения кромки дороги и соединительного шва, ямы, трещины, колейность, проседание ливневок.

В частности, данные дефекты были зафиксированы на улицах Лукашевского, Кавказской, Ленинградской, Рябиковской и других.

По мнению представителя Дорожной инспекции ОНФ, существенной доработки требует система муниципального контроля за текущим состояние дорог. Яма, обнаруженная общественниками в районе автобусной остановки «УВД», до сих пор не попала в поле зрения ответственных чиновников, несмотря на то, что она создает неудобства пассажирам и негативно влияет на безопасность движения общественного транспорта.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог. 

www.kamchat.info

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