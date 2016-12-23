ОНФ раскритиковал готовность нового учебного комплекса на Камчатке: холодно, а местами и опасно

На Камчатке активисты ОНФ раскритиковал готовность к приему детей учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района, который, по заверению властей, должен открыться до конца декабря.

Общественники провели там проверку и отметили, что отдельные недоделки можно будет устранить в ходе эксплуатации здания, однако среди них есть такие, которые могут стать препятствием к открытию учреждения. Не завершено оборудование классных комнат и бытовых помещений. В кабинетах открыта выступающая часть вентиляционной сети, которая имеет крайне неприглядный вид.

В одной из гардеробных располагается электротехнический блок, который может представлять опасность для жизни и здоровья детей, следовательно, данное помещение не сможет использоваться по назначению. Подключение здания школы к телефонной и интернет-линиям до сих пор не произведено, в блоке детского сада отсутствует водоснабжение.

Одна из основных проблем – холод. В некоторых помещениях температура воздуха держится на уровне 14-15 градусов. По мнению представителя ОНФ, искать причины и принимать меры для устранения этой ситуации нужно сейчас, чтобы потом не нарушать школьный режим.

В отдельную группу общественники выделили недостатки, которые свидетельствуют о качестве исполнения работ и материалов. К ним относятся неровные полы, неаккуратная облицовка дверных проемов.

«Новую школу в Усть-Хайрюзово ждали 20 лет. После того, как сгорело старое здание, под учебу приспособили один из уцелевших корпусов, предназначенный для кружковой работы. Понятно, что обеспечить все условия, необходимые для образования детей, в этой ситуации было невозможно. Поэтому довести до конца этот строительный проект для камчатских властей было делом высокой социальной значимости», – рассказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Марина Лысенко.

Новый учебный комплекс будет включать в себя не только школу с просторной и современной столовой, спортивным и актовым залами и оранжереей. Здесь расположится детский сад, будут жить и учиться воспитанники интерната. Всего обучаться в новом комплексе будут порядка 200 детей. В настоящее время идет формирование штата учреждения, установка оборудования.