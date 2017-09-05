Отмечать День рождения Петропавловска-Камчатского начнут на «Камчатском Арбате»

День города отметит Петропавловск-Камчатский 8 и 9 сентября. Мероприятия в центре краевой столицы начнутся в пятницу, 8 сентября, традиционной творческой акцией «Камчатский Арбат». Как сообщила «КамИНФОРМ» и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям региона Марина Анищенко, будут и исторические квесты, и познавательные мероприятия, посвящённые камчатской природе, и пешеходные экскурсии по историческому центру города для детей и взрослых, и многое-многое другое.

Торжественное открытие «Камчатского Арбата» состоится в 15.00. Для гостей программы пройдёт концерт с участием городского оркестра, артистов Камчатского филармонического объединения, учеников детских музыкальных школ, студентов Камчатского колледжа искусств, кавер-группы и финалистов фестиваля бардовской песни.

На площадках «Город мастеров» и «Дизайн-маркет» состоятся мастер-классы от ведущих творческих студий города, пройдёт ярмарка, где представители различных национальных промыслов и модных современных течений «hand made» творчества представят свои лучшие работы.

В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы по различным танцевальным направлениям от ведущих хореографов Камчатского края, а также занятия и практики, направленные на пропаганду здорового образа жизни: йога, зумба, скайджампинг и другие.

Попробовать блюда различных стран мира, а также принять участие в кулинарных мастер-классах от поваров ведущих ресторанов города можно будет на площадке «Гастрономический туризм».

На «Аллее творчества» гости праздника смогут встретить художников, музыкантов, фокусников и других представителей творческих профессий, а также принять участие в конкурсе чтецов или проявить свои таланты в «Свободном микрофоне». Интересная программа подготовлена для самых юных участников праздника. На детской площадке «Мир детства» пройдут фестиваль воздушных змеев, различные конкурсы, познавательные программы от «Интересариума», «Вулканариума» и Космического городка, мастер-классы от преподавателей декоративно-прикладного творчества.

В субботу, 9 сентября, празднование Дня города начнется с выступления городского оркестра. Официальные приветствия и поздравления для жителей и гостей краевого центра прозвучат с главной сцены в 14.00.