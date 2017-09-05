Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 05 сентября, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+15 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 57,7817
EUR 68,7256
- Редакция
+7 914 623-82-57
Отмечать День рождения Петропавловска-Камчатского начнут на «Камчатском Арбате»
День города отметит Петропавловск-Камчатский 8 и 9 сентября. Мероприятия в центре краевой столицы начнутся в пятницу, 8 сентября, традиционной творческой акцией «Камчатский Арбат». Как сообщила «КамИНФОРМ» и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям региона Марина Анищенко, будут и исторические квесты, и познавательные мероприятия, посвящённые камчатской природе, и пешеходные экскурсии по историческому центру города для детей и взрослых, и многое-многое другое.
Торжественное открытие «Камчатского Арбата» состоится в 15.00. Для гостей программы пройдёт концерт с участием городского оркестра, артистов Камчатского филармонического объединения, учеников детских музыкальных школ, студентов Камчатского колледжа искусств, кавер-группы и финалистов фестиваля бардовской песни.
На площадках «Город мастеров» и «Дизайн-маркет» состоятся мастер-классы от ведущих творческих студий города, пройдёт ярмарка, где представители различных национальных промыслов и модных современных течений «hand made» творчества представят свои лучшие работы.
В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы по различным танцевальным направлениям от ведущих хореографов Камчатского края, а также занятия и практики, направленные на пропаганду здорового образа жизни: йога, зумба, скайджампинг и другие.
Попробовать блюда различных стран мира, а также принять участие в кулинарных мастер-классах от поваров ведущих ресторанов города можно будет на площадке «Гастрономический туризм».
На «Аллее творчества» гости праздника смогут встретить художников, музыкантов, фокусников и других представителей творческих профессий, а также принять участие в конкурсе чтецов или проявить свои таланты в «Свободном микрофоне». Интересная программа подготовлена для самых юных участников праздника. На детской площадке «Мир детства» пройдут фестиваль воздушных змеев, различные конкурсы, познавательные программы от «Интересариума», «Вулканариума» и Космического городка, мастер-классы от преподавателей декоративно-прикладного творчества.
В субботу, 9 сентября, празднование Дня города начнется с выступления городского оркестра. Официальные приветствия и поздравления для жителей и гостей краевого центра прозвучат с главной сцены в 14.00.
Вчера
- 04 сентября 2017, 19:52
- Ураганный ветер в столице Камчатки валит деревья на машины, срывает баннеры и уносит туалеты
- 04 сентября 2017, 16:38
- На Камчатке уничтожено полтонны браконьерской икры
- 04 сентября 2017, 16:37
- Спасая сына жительница Камчатки потеряла 20 тыс. рублей
- 04 сентября 2017, 14:48
- Пьяный житель Камчатки совершил ДТП и заявил об угоне своей машины
- 04 сентября 2017, 14:47
- На Камчатке осужденные помогают вытеснить с рынка привозные китайские огурцы
- 04 сентября 2017, 14:46
- В столице Камчатки рассказали о программе Дня рождения города
За неделю
- 02 сентября 2017, 13:41
- Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина
- 02 сентября 2017, 12:11
- Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
- 02 сентября 2017, 12:10
- На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона
- 01 сентября 2017, 16:59
- Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
- 01 сентября 2017, 15:51
- Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей
- 01 сентября 2017, 14:06
- В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками
За месяц
- 25 августа 2017, 12:14
- Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке
- 25 августа 2017, 08:08
- Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
- 25 августа 2017, 08:06
- Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0