Овчарка Аргус помогла найти в столице Камчатки похищенный аккумулятор

26 декабря 2016, 12:30

В столице Камчатки полицейская овчарка по кличке Аргус помогла раскрыть кражу по горячим следам. Как рассказали в МВД края, потерпевший оградил место преступления от доступа к нему третьих лиц, что позволило кинологу успешно применить служебную собаку.

Накануне в полицию обратился 57-летний житель Петропавловска-Камчатского, который сообщил, что из его автомобиля «Toyota Duna», припаркованного на ул. Виталия Кручины, похитили аккумуляторную батарею. До приезда следственно-оперативной группы потерпевший не подходил к своему грузовику, а также не позволял этого сделать прохожим. Грамотные действия горожанина позволили прибывшей на место происшествия овчарке по кличке Аргус взять след и привести полицейского-кинолога к подъезду одного из домов на той же улице. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил тринадцатилетний подросток. Похищенное имущество полицейские обнаружили в подвале дома, где проживает подросток.

Злоумышленник ранее попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Так как подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, рассматривается вопрос о применении к нему меры воспитательного воздействия в виде помещения в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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