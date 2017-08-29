Озеро Халактырское в столице Камчатки могло приобрести зеленый цвет из-за краски

В столице Камчатки специалисты Росприроднадзора начали проверку по факту загрязнения озера Халактырского в районе ТЭЦ-2. На днях водоем приобрел ярко зеленый цвет. Сейчас, как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, предполагается, что туда кто-то слил лакокрасочные материалы, например, краску.

Не исключено, что изначально загрязнен был ручей Кирпичный, из которого ярко зеленая вода и попала в озеро. Сейчас эксперты ищут источник загрязнения. Энергетики уже заявили, что их объекты в том районе не имеют к этому никакого отношения.

При этом отметим, что площадь загрязнения растет.

Халактырское — озеро на восточной окраине Петропавловска-Камчатского, на берегу которого расположена Камчатская ТЭЦ-2. Площадь озера 2,2 квадратных км, глубина достигает 12,1 м. Из озера вытекает река Халактырка.

Фото из социальных сетей.