Озеро Халактырское в столице Камчатки могло приобрести зеленый цвет из-за краски

29 августа 2017, 17:25

В столице Камчатки специалисты Росприроднадзора начали проверку по факту загрязнения озера Халактырского в районе ТЭЦ-2. На днях водоем приобрел ярко зеленый цвет. Сейчас, как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, предполагается, что туда кто-то слил лакокрасочные материалы, например, краску. 
 
Не исключено, что изначально загрязнен был ручей Кирпичный, из которого ярко зеленая вода и попала в озеро. Сейчас эксперты ищут источник загрязнения. Энергетики уже заявили, что их объекты в том районе не имеют к этому никакого отношения. 
 
При этом отметим, что площадь загрязнения растет. 
 
Халактырское — озеро на восточной окраине Петропавловска-Камчатского, на берегу которого расположена Камчатская ТЭЦ-2. Площадь озера 2,2 квадратных км, глубина достигает 12,1 м. Из озера вытекает река Халактырка.
 
Фото из социальных сетей. 

www.kamchat.info

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