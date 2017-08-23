Пьяная автоледи «догнала» автобус в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском автоледи с признаками опьянения, без прав на управление транспортом, врезалась на своей «Тойоте» в пассажирский автобус, сообщили «КамИНФОРМ» в ГИБДД.

Там отмечают, что 36-летняя дама не выбрала безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса «Дэу BS-106», под управлением 30-летнего водителя. В результате столкновения, телесные повреждения получила водитель джипа, ей назначено амбулаторное лечение.