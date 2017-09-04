Пьяный житель Камчатки совершил ДТП и заявил об угоне своей машины

До двух лет лишения свободы может грозить 56-летнему пенсионеру из Вилючинска, который в состоянии опьянения совершил ДТП, скрылся с места аварии, а потом заявил об угоне своей машины. Дело, как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД, может быть возбуждено по факту ложного доноса.

2 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, автовладелец совершил ДТП. Он врезался в припаркованную возле одного из домов иномарку и скрылся с места аварии. Чтобы избежать ответственности вилючинец заявил в полицию об угоне, предварительно оставив микроавтобус недалеко от собственного дачного участка. Стоит отметить, что факт заведомо ложного доноса полицейские выявили до обращения в полицию владельца поврежденного автомобиля.