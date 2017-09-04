Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Пьяный житель Камчатки совершил ДТП и заявил об угоне своей машины
До двух лет лишения свободы может грозить 56-летнему пенсионеру из Вилючинска, который в состоянии опьянения совершил ДТП, скрылся с места аварии, а потом заявил об угоне своей машины. Дело, как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД, может быть возбуждено по факту ложного доноса.
2 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, автовладелец совершил ДТП. Он врезался в припаркованную возле одного из домов иномарку и скрылся с места аварии. Чтобы избежать ответственности вилючинец заявил в полицию об угоне, предварительно оставив микроавтобус недалеко от собственного дачного участка. Стоит отметить, что факт заведомо ложного доноса полицейские выявили до обращения в полицию владельца поврежденного автомобиля.
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