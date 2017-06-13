Пациенты больниц Камчатки назвали главные проблемы в медучреждениях региона

13 июня 2017, 07:13

На Камчатке завершилось анкетирование на тему качества оказания медицинских услуг. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минздраве региона, в течение двух недель волонтеры проводили анкетирование в городских и краевых поликлиниках, диспансерах и больницах. 
 
Всего в опросе приняли участие 500 посетителей 16-ти лечебных учреждений разных возрастов. Большинство пациентов выразили удовлетворение качеством и сроком оказания медицинской помощи, работой врачей, среднего медперсонала и медрегистраторов. 
 
И хотя чистой пятерки нет ни у одного учреждения, почти каждое удостоилось нескольких благодарностей от пациентов. При этом есть и такие, которым за организацию работы по некоторым пунктам посетители ставили двойки и единицы. Проблемы у всех одинаковые, но выражены в разной степени.
 
На первом месте – проблема с получением талонов на прием к узким специалистам. Особенно много предложений изменить эту систему у пациентов детской поликлиники №1 и поликлиники №3. Также в числе основных предложений во многих учреждениях – увеличить число врачей узких специальностей.
 
Есть проблема с вежливостью медрегистраторов – наибольшее число предложений научить медрегистраторов вежливости относится к консультативной поликлинике краевой больницы. Многие сообщают, что через портал гос.услуг бывает невозможно записаться на прием. Много предложений наладить электронную очередь в учреждениях и сократить время ожидания приема врача.
 
Также в числе предложений – улучшить условия ожидания мед.помощи в поликлиниках. Например, пациенты просят поставить кулеры с водой, увеличить количество сидячих мест ожидания, туалетов, а молодые люди просят бесплатный Wi-Fi, чтобы сидеть в очереди было нескучно.
 
«Подробные итоги мы получим чуть позже. В настоящее время результаты опроса обрабатываются. Затем нам предстоит анализ полученных данных и поиск решений, которые станут основой для проекта «Бережливая поликлиника». А он направлен в том числе, и на то, чтобы сократить время пребывания пациента в поликлинике», - сообщила министр здравоохранения края Татьяна Лемешко. 
 

www.kamchat.info

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#1Ляля13 июня 2017, 08:04

Меня поражает почему до сих пор нет нормальной записи на время по телефону. Неужели это так сложно? Почему надо обязательно тащиться к 8 утра в больницу и просиживать там полдня? Платные клиники нормально организовывают эту систему. Почему в бюджетных учреждениях этого нет?

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