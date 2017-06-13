Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 13 июня, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+11 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 57,0020
EUR 63,7852
- Редакция
+7 914 623-82-57
Пациенты больниц Камчатки назвали главные проблемы в медучреждениях региона
На Камчатке завершилось анкетирование на тему качества оказания медицинских услуг. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минздраве региона, в течение двух недель волонтеры проводили анкетирование в городских и краевых поликлиниках, диспансерах и больницах.
Всего в опросе приняли участие 500 посетителей 16-ти лечебных учреждений разных возрастов. Большинство пациентов выразили удовлетворение качеством и сроком оказания медицинской помощи, работой врачей, среднего медперсонала и медрегистраторов.
И хотя чистой пятерки нет ни у одного учреждения, почти каждое удостоилось нескольких благодарностей от пациентов. При этом есть и такие, которым за организацию работы по некоторым пунктам посетители ставили двойки и единицы. Проблемы у всех одинаковые, но выражены в разной степени.
На первом месте – проблема с получением талонов на прием к узким специалистам. Особенно много предложений изменить эту систему у пациентов детской поликлиники №1 и поликлиники №3. Также в числе основных предложений во многих учреждениях – увеличить число врачей узких специальностей.
Есть проблема с вежливостью медрегистраторов – наибольшее число предложений научить медрегистраторов вежливости относится к консультативной поликлинике краевой больницы. Многие сообщают, что через портал гос.услуг бывает невозможно записаться на прием. Много предложений наладить электронную очередь в учреждениях и сократить время ожидания приема врача.
Также в числе предложений – улучшить условия ожидания мед.помощи в поликлиниках. Например, пациенты просят поставить кулеры с водой, увеличить количество сидячих мест ожидания, туалетов, а молодые люди просят бесплатный Wi-Fi, чтобы сидеть в очереди было нескучно.
«Подробные итоги мы получим чуть позже. В настоящее время результаты опроса обрабатываются. Затем нам предстоит анализ полученных данных и поиск решений, которые станут основой для проекта «Бережливая поликлиника». А он направлен в том числе, и на то, чтобы сократить время пребывания пациента в поликлинике», - сообщила министр здравоохранения края Татьяна Лемешко.
Вчера
- 12 июня 2017, 12:18
- В День России жители Камчатки примут участие в фотовыставке #ЯРОССИЯ!
- 12 июня 2017, 12:16
- В одном из районов Камчатки ожидают паводок
- 12 июня 2017, 12:13
- Сразу пять одноэтажных строений загорелись в Елизове на Камчатке
- 12 июня 2017, 11:56
- Вулкан Ключевской на Камчатке «отсалютовал» в честь Дня России
За неделю
- 11 июня 2017, 13:37
- Камчатским предприятиям почти в два раза снизят тариф на электроэнергию
- 11 июня 2017, 12:19
- На увеличение фонда оплаты труда «указникам» на Камчатке выделили 185 млн рублей
- 11 июня 2017, 12:13
- Постоянная ярмарка товаропроизводителей откроется в «Свароге» в столице Камчатки
- 11 июня 2017, 10:04
- В детских садах 7-го округа в столице Камчатки высажены 100 саженцев деревьев
- 10 июня 2017, 06:58
- В столице Камчатки спасли от уничтожения лучший двор
- 10 июня 2017, 06:57
- На Камчатке чиновников заставили вернуть тепло в домах двух поселков
За месяц
- 03 июня 2017, 10:59
- Министр спорта Камчатки Андрей Иванов попал под следствие
- 02 июня 2017, 16:26
- Из-за высокого класса пожарной опасности в двух районах запрещено ходить и ездить в лес
- 02 июня 2017, 08:27
- На Камчатке вновь разрешен проезд на машинах к Авачинскому перевалу
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
Меня поражает почему до сих пор нет нормальной записи на время по телефону. Неужели это так сложно? Почему надо обязательно тащиться к 8 утра в больницу и просиживать там полдня? Платные клиники нормально организовывают эту систему. Почему в бюджетных учреждениях этого нет?