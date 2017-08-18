Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Память Курильского десанта почтили в Елизове
В Елизове у памятника имени И.В. Деркачёва состоялся митинг, посвящённый дню начала Курильской десантной операции, в которой 18 августа1945 года героически погиб Иван Владимирович Деркачёв. Он был боевым лётчиком, командиром эскадрильи 888-го истребительного полка, 128-й смешанной авиационной дивизии.
У его памятника сегодня собрались те, кто хотел отдать дань памяти погибшим в операции по освобождению Курильских островов. Ведь для камчатцев это последнее сражение имеет особый смысл: именно наши земляки десантировались на неприступный огненный рубеж 18 августа 1945 года.
На торжественной церемонии возложения цветов выступил глава Елизовского муниципального района Роман Василевский: «Кто не помнит прошлого – у того нет и будущего. Сегодня мы вспоминаем людей, ушедших в бой в такой же августовский день, который для многих из них стал последним. Их пример отваги, доблести и бесстрашия – важный урок для нас и наших потомков. Отрадно видеть, что жители нашего района помнят и чтят свою историю».
В той нелёгкой битве приняли участие 63 елизовчанина, 22 из них погибли смертью храбрых. Глава Елизовского городского поселения Дмитрий Щипицын добавил, что подвиг наших земляков неоценим, ведь они отдали жизнь за свободу и независимость Родины. Также он пожелал ветеранам, пришедшим на митинг, здоровья и долгих лет жизни.
В свою очередь участник Великой Отечественной войны Андрей Михайлович Дрызгалович отметил, что понять весь героизм воинов Курильского десанта можно лишь побывав на острове Шумшу, где проходила битва: «Крутой берег находится примерно в 25 метрах над уровнем моря – взглянув на него, невольно удивляешься мужеству солдат, решившихся высадиться здесь».
Советско-японская война длилась менее четырёх недель, но унесла не одну тысячу жизней. Разгромив милитаристскую Японию, СССР вернуло исконно русские земли – Южный Сахалин и Курильские острова. И в эту памятную дату мы вспоминаем тех, кто ушёл в бессмертье, и отдаём дань глубокого уважения тем, кто остался жив. Митинг, посвящённый Дню начала Курильской десантной операции завершился минутой молчания и возложением цветов к памятнику имени Ивана Владимировича Деркачёва.
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