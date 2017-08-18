Памятник Георгию Елизову в селе Паратунка на Камчатке ждет реконструкция

Глава Елизовского района Роман Василевский провел выездное рабочее совещание на территории базы отдыха «Костер» в поселке Паратунка. Во встрече приняли участие начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Ольга Дубинина и директор базы отдыха «Костер» Леонид Ковалев.

Собравшиеся обсудили необходимость экстренной реконструкции разрушающейся мемориальной плиты и памятника Георгию Елизову, который находится в самом центре села Паратунка на территории базы отдыха «Костер».

Напомним, Георгий Елизов, имя которого носит наш город и район, в 1922 году, отражая нападение белогвардейцев, был смертельно ранен возле села Паратунка, где и был захоронен. На могиле командира партизанского отряда в 1967 году был установлен памятник.

В ходе встречи было принято решение о том, что экстренные меры по реконструкции памятника и мемориальной плиты будут приняты в ближайшее время. Также главой была назначена дата совещания, на котором обсудят этапы восстановления архитектурного сооружения.