Памятный крест в честь Алексея Чирикова установили в поселке Ключи на Камчатке

11 августа 2017, 08:04

В поселке Ключи на Камчатке появился памятный крест в честь уроженца Тульской области капитана-командора Алексея Чирикова. Место для сооружения было выбрано туляками-участниками спортивно-исследовательской экспедиции, посвященной памяти туляков-участников Камчатских экспедиций, и администрацией Усть-Камчатского района Камчатского края, заранее. 
 
На церемонии установки памятного креста, которая прошла сегодня рано утром, присутствовали около 100 человек. Сооружение просматривается со всех сторон – памятный знак водружен на берегу реки Камчатки, недалеко от федеральной трассы.
 
Участники экспедиции из Тулы - это двенадцать сильнейших спортсменов-туристов Тульской области, призеров Чемпионатов мира по спортивному туризму, чемпионов и призеров Чемпионатов и Кубков России, КМС и МС по спортивному туризму, выдвигаются сегодня в Петропавловск-Камчатский. 13 августа спортсмены планируют прибыть в Тулу, сообщает ТСН24.
 
Алексей Ильич Чириков — русский дворянин, мореплаватель, капитан-командор (1747), исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии. Помощник В. Беринга в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях (1725—1730 и 1733—1741).

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