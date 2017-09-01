Парламент Камчатки не рассматривает вопрос о повышении транспортного налога: опровержение

01 сентября 2017, 11:56

Депутаты законодательного собрания Камчатки не рассматривал проект закона о повышении транспортного налога в регионе. Об этом «КамИНФОРМ» заявили в пресс-службе краевого парламента, опровергнув тем самым ранее сделанное заявление прокуратуры. 
 
«Законодательное Собрание Камчатского края опровергает недостоверную информацию о том, что комитет Законодательного Собрания края по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений 24 августа рассмотрел законопроект. Вопросы налоговой политики находятся в компетенции комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства, который за последнее время проекты поправок в закон о транспортном налоге не рассматривал и не разрабатывал», - сказали в пресс-службе. 
 
Ранее прокуратура Камчатки сообщила, что в рамках подготовки к предстоящей сессии Законодательного Собранияизучен проект закона, предусматривающий внесение изменений в Закон Камчатского края от 22 ноября 2007 г. № 689 «О транспортном налоге в Камчатском крае».
 
В случае принятия закона в предлагаемой редакции изменятся некоторые налоговые ставки транспортного налога на мотоциклы и водные транспортные средства.
 
Будут увеличены налоговые ставки (с каждой лошадиной силы) на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 35 л.с. с 30 рублей до 100 рублей; на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. с 50 до 150 рублей, свыше 100 л.с. со 100 до 150 рублей; яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя до 100 л.с. со 100 до 200 рублей, свыше 100 л.с. с 200 до 400 рублей. 
 
Также вводится налоговая ставка в размере 25 рублей с каждой лошадиной силы на самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 2

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

#2Ник01 сентября 2017, 12:29

Вовремя одумались

#1Ник01 сентября 2017, 12:29

А ну так нормально!!

Вчера

31 августа 2017, 16:56
На Камчатке повысят транспортный налог на мотоциклы и яхты
31 августа 2017, 16:56
С 1 сентября детей в районе «Силуэта» в столице Камчатки будет намного больше, чем обычно: ГИБДД
31 августа 2017, 16:55
Депутаты Камчатки выступили за повышенный суммарный коэффициент рождаемости в ДВФО
31 августа 2017, 16:54
Платить за исследование подкарантинной продукции должны её собственники: депутаты Камчатки
31 августа 2017, 16:01
«Аэропорты регионов» выиграли конкурс на строительство терминала главного аэропорта Камчатки
31 августа 2017, 13:02
Скамейка для влюбленных украсила смотровую площадку «Три брата» в столице Камчатки

За неделю

30 августа 2017, 16:56
Зеленым озером на Камчатке заинтересовалась и прокуратура
30 августа 2017, 16:55
Сделать сэлфи с учителем предлагают школьникам Камчатки в День знаний
30 августа 2017, 13:49
Главврача детской поликлиники на Камчатке оштрафовали на 500 рублей за врача с туберкулезом
30 августа 2017, 13:48
В празднике «Алхалалалай» примут участие более 200 человек со всех уголков Камчатки
30 августа 2017, 11:49
Цены на огурцы, помидоры и другие овощи можно существенно снизить на Камчатке
30 августа 2017, 11:48
Массовое празднование Дня знаний состоится в центре столицы Камчатки и в районах города

За месяц

23 августа 2017, 16:32
Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
23 августа 2017, 08:14
Медведев урезал Камчатке субвенции на лекарства для льготников
23 августа 2017, 08:13
В столице Камчатки изменены места для голосования для некоторых избирательных участков
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?