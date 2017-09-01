Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Парламент Камчатки не рассматривает вопрос о повышении транспортного налога: опровержение
Депутаты законодательного собрания Камчатки не рассматривал проект закона о повышении транспортного налога в регионе. Об этом «КамИНФОРМ» заявили в пресс-службе краевого парламента, опровергнув тем самым ранее сделанное заявление прокуратуры.
«Законодательное Собрание Камчатского края опровергает недостоверную информацию о том, что комитет Законодательного Собрания края по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений 24 августа рассмотрел законопроект. Вопросы налоговой политики находятся в компетенции комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства, который за последнее время проекты поправок в закон о транспортном налоге не рассматривал и не разрабатывал», - сказали в пресс-службе.
Ранее прокуратура Камчатки сообщила, что в рамках подготовки к предстоящей сессии Законодательного Собранияизучен проект закона, предусматривающий внесение изменений в Закон Камчатского края от 22 ноября 2007 г. № 689 «О транспортном налоге в Камчатском крае».
В случае принятия закона в предлагаемой редакции изменятся некоторые налоговые ставки транспортного налога на мотоциклы и водные транспортные средства.
Будут увеличены налоговые ставки (с каждой лошадиной силы) на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 35 л.с. с 30 рублей до 100 рублей; на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. с 50 до 150 рублей, свыше 100 л.с. со 100 до 150 рублей; яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя до 100 л.с. со 100 до 200 рублей, свыше 100 л.с. с 200 до 400 рублей.
Также вводится налоговая ставка в размере 25 рублей с каждой лошадиной силы на самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 2
Вовремя одумались
А ну так нормально!!