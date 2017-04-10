Патриотическая платформа дает возможность широкого обсуждения актуальных вопросов: Яровая

«Четыре платформы - это уникальный формат работы, которого нет ни в одной политической партии, кроме «Единой России». У нас самая многочисленная партия и это дает возможность объемного всестороннего дискуссионного обсуждения вопросов с целью выработки решения, которое становится общим действием. Вместе с тем, это и возможность содержательного взаимодействия с экспертами, общественными организациями, в том числе, в регионах», - такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя итоги заседания Президиума Генсовета «Единой России».

«Патриотическая платформа была создана нами в 2008 году, и я рада тому, что за эти годы мы выстроили одну из самых активных и эффективных площадок нашей партии. Патриотическая платформа инициировала разработку закона о запрете реабилитации нацизма и защите исторической памяти, добилась возрождения участия суворовцев в Параде Победы на Красной площади и внесения в закон об образовании понятий «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский военный корпус», разработала закон об общих учебниках истории. На базе Патриотической платформы создан проект «У Победы наши лица» и акция «Свеча памяти», ставшая не только федеральной, но и международной. Широкое обсуждение на платформе получили принятые законы о защите детей-жертв преступлений, об ответственности за распространение фальсифицированных лекарств. Именно на Патриотической платформе обсуждался и, фактически, создавался закон о торговле, за исполнением которого сегодня партия «Единая Россия» следит особенно внимательно, мы проводим по всей стране мониторинг «Честная цена». Мы без преувеличения добились многих побед и важно, что эта работа будет продолжена», - сказала она.

«Боевое братство» всегда было нашим соратником и активным участником. Дмитрий Саблин - это настоящий товарищ, боевой офицер, человек глубокий и сильный. Уверена, что работа будет успешно продолжена на должном уровне. Развитие, движение вперёд, неравнодушие, личное активное участие каждого всегда были в основе успеха, и мы сохраняем именно такое важное качество жизни и работы патриотической платформы и нашей партии», - выразила уверенность Ирина Яровая.