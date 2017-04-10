Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Патриотическая платформа дает возможность широкого обсуждения актуальных вопросов: Яровая
«Четыре платформы - это уникальный формат работы, которого нет ни в одной политической партии, кроме «Единой России». У нас самая многочисленная партия и это дает возможность объемного всестороннего дискуссионного обсуждения вопросов с целью выработки решения, которое становится общим действием. Вместе с тем, это и возможность содержательного взаимодействия с экспертами, общественными организациями, в том числе, в регионах», - такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя итоги заседания Президиума Генсовета «Единой России».
«Патриотическая платформа была создана нами в 2008 году, и я рада тому, что за эти годы мы выстроили одну из самых активных и эффективных площадок нашей партии. Патриотическая платформа инициировала разработку закона о запрете реабилитации нацизма и защите исторической памяти, добилась возрождения участия суворовцев в Параде Победы на Красной площади и внесения в закон об образовании понятий «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский военный корпус», разработала закон об общих учебниках истории. На базе Патриотической платформы создан проект «У Победы наши лица» и акция «Свеча памяти», ставшая не только федеральной, но и международной. Широкое обсуждение на платформе получили принятые законы о защите детей-жертв преступлений, об ответственности за распространение фальсифицированных лекарств. Именно на Патриотической платформе обсуждался и, фактически, создавался закон о торговле, за исполнением которого сегодня партия «Единая Россия» следит особенно внимательно, мы проводим по всей стране мониторинг «Честная цена». Мы без преувеличения добились многих побед и важно, что эта работа будет продолжена», - сказала она.
«Боевое братство» всегда было нашим соратником и активным участником. Дмитрий Саблин - это настоящий товарищ, боевой офицер, человек глубокий и сильный. Уверена, что работа будет успешно продолжена на должном уровне. Развитие, движение вперёд, неравнодушие, личное активное участие каждого всегда были в основе успеха, и мы сохраняем именно такое важное качество жизни и работы патриотической платформы и нашей партии», - выразила уверенность Ирина Яровая.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico