Педагогам столицы Камчатки вручат премии Новограбленова

На соискание премии им. П.Т. Новограбленова подано уже 13 заявок от педагогов Петропавловска-Камчатского. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, три премии будут вручены работникам дошкольных учреждений, восемь – учителям школ и педагогам дополнительного образования, одну премию получат педагоги среднего и профессионального образования, три премии будут вручены за коллективные работы.

Напомним, стать лауреатом премии могут как отдельные преподаватели образовательных учреждений, так и целые педагогические коллективы детских садов, школ, вузов и ссузов. Согласно условиям конкурса, преподаватели и воспитатели должны презентовать жюри свои работы по внедрению современных методик в образовательный процесс, инновационных программ и других новейших технологий в обучении. Заявки от педагогов на получение премии принимают в Управлении образования администрации городского округа до 10 сентября.

Церемония награждения победителей традиционно пройдёт в День Учителя. Победителям будет присвоено почетное звание лауреата премии имени П.Т. Новограбленова и денежное поощрение.

Премии имени П.Т. Новограбленова «За большой вклад в развитие системы образования Петропавловск-Камчатского городского округа» вручаются в Петропавловске с 1995 года. Эта премия носит имя талантливого педагога и исследователя. Прокопий Трифонович Новограбленов был первым коренным жителем Камчатки, получившим диплом о высшем образовании. Он – создатель и первый директор советской школы 2 ступени на Камчатке.