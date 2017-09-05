Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Педагогам столицы Камчатки вручат премии Новограбленова
На соискание премии им. П.Т. Новограбленова подано уже 13 заявок от педагогов Петропавловска-Камчатского. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, три премии будут вручены работникам дошкольных учреждений, восемь – учителям школ и педагогам дополнительного образования, одну премию получат педагоги среднего и профессионального образования, три премии будут вручены за коллективные работы.
Напомним, стать лауреатом премии могут как отдельные преподаватели образовательных учреждений, так и целые педагогические коллективы детских садов, школ, вузов и ссузов. Согласно условиям конкурса, преподаватели и воспитатели должны презентовать жюри свои работы по внедрению современных методик в образовательный процесс, инновационных программ и других новейших технологий в обучении. Заявки от педагогов на получение премии принимают в Управлении образования администрации городского округа до 10 сентября.
Церемония награждения победителей традиционно пройдёт в День Учителя. Победителям будет присвоено почетное звание лауреата премии имени П.Т. Новограбленова и денежное поощрение.
Премии имени П.Т. Новограбленова «За большой вклад в развитие системы образования Петропавловск-Камчатского городского округа» вручаются в Петропавловске с 1995 года. Эта премия носит имя талантливого педагога и исследователя. Прокопий Трифонович Новограбленов был первым коренным жителем Камчатки, получившим диплом о высшем образовании. Он – создатель и первый директор советской школы 2 ступени на Камчатке.
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