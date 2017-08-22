Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Педофила, пристававшего к девочкам в подъездах в столице Камчатки, отправили на 8 лет в колонию
На Камчатке вступил в силу приговор в отношении 29-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который совершал преступления против половой неприкосновенности школьниц. Как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре края, мужчина пытался обжаловать приговор, но у него ничего не получилось.
Суд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима. «По искам прокурора, заявленным в интересах несовершеннолетних, с осужденного взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере по 100 тысяч рублей каждой потерпевшей», - отметили в прокуратуре.
«КамИНФОРМ» напоминает, что с 12 августа по 2 сентября 2016 года педофил приставал к девочкам в подъездах многоквартирных домов на улицах Чубарова, Владивостокской и проспекте Карла Маркса в Петропавловске, куда злоумышленник беспрепятственно заходил вслед за детьми. Одно преступление совершено им в лесном массиве рядом с жилым домом на бульваре Рыбацкой Славы. Вычислили злоумышленника по записи с камер видеонаблюдения.
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