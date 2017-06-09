Пепел от выброса на Ключевском вулкане на Камчатке не достиг населенных пунктов

Пепловый выброс на вулкане Ключевская сопка, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), был зафиксирован днём 9 июня. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, его высота составила до 5000 метров над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 4750 метров.

С учетом направления ветра пепловое облако распространилось в западном направлении от вулкана в сторону населённого пункта Мильковского муниципального района - село Атласово. По оценке специалистов, пепловый шлейф рассеялся, не достигнув населенного пункта. Выпадения пепла в населенных не зафиксировано. Организован постоянный мониторинг за обстановкой.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.